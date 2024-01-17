"Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.01.2024: "Marktschänke Schwanenberg": Restaurant für jedermann
44 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Am Mittwoch lädt Raphaela K. (33) die anderen Gastronomen nach Erkelenz in die "Marktschänke Schwanenberg" ein. Hier treffen sich Jung und Alt, Moderne und Tradition sowie kreative und klassische Küche. Kann sich Raphaela mit ihrem Konzept den Wochensieg holen?
