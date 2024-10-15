Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.10.2024: Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"
44 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Am Dienstag lädt Eros nach Kassel in sein Lokal "LOLAS TAPAS & VINO" ein. Mit einem modernen Konzept verbindet er spanische Tapas mit der mediterranen Küche in der Stadtmitte von Kassel. Werden die Gastronomen seine Gerichte verstehen oder wird Eros in der Runde untergehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins