Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.10.2024: Südtiroler Küche im "Restaurant Terz im MONDI Hotel Tscherms"
44 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es nach Tscherms, dort besuchen die Gastronomen Andreas in seinem "Restaurant Terz". Andi vereint Südtiroler Küche mit Einflüssen aus der ganzen Welt und die Erwartungen der Kollegen sind hoch. Wird er die hohen Erwartungen auch tatsächlich erfüllen können?
