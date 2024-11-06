Zum Inhalt springenBarrierefrei
Renovierungsarbeiten im Lokal "Schmitz Brasserie & Vinothek"!?

Kabel EinsFolge vom 06.11.2024
Folge vom 06.11.2024: Renovierungsarbeiten im Lokal "Schmitz Brasserie & Vinothek"!?

44 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12

Zur Wochenmitte geht es zu Michael in die "Schmitz Brasserie & Vinothek" direkt in Oldenburg. Auf die anderen Gastronomen wartet eine Überraschung: Das Lokal ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen! Michael lädt die Mitstreiter daher in sein Pop-Up-Restaurant ein, was direkt um die Ecke ist. Ob Michael auch mit seinem Ausweichquartier überzeugen kann, wird sich zeigen.

