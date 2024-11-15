Gut bürgerliche schwäbische Küche im "Söflinger Wirtshaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.11.2024: Gut bürgerliche schwäbische Küche im "Söflinger Wirtshaus"
44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es wieder nach Ulm, ins "Söflinger Wirtshaus". Restaurantinhaber Stefan kredenzt gut bürgerliche schwäbische Küche und eine Vielzahl von Weinsorten im Herzen von Söflingen. Ein spannendes Wochenfinale steht an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins