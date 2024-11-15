Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 15.11.2024: Gut bürgerliche schwäbische Küche im "Söflinger Wirtshaus"

44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Am letzten Tag geht es wieder nach Ulm, ins "Söflinger Wirtshaus". Restaurantinhaber Stefan kredenzt gut bürgerliche schwäbische Küche und eine Vielzahl von Weinsorten im Herzen von Söflingen. Ein spannendes Wochenfinale steht an.

