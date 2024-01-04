Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Vetrina": Ein Blick in die Toskana

Kabel EinsFolge vom 04.01.2024
"Vetrina": Ein Blick in die Toskana

"Vetrina": Ein Blick in die Toskana Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.01.2024: "Vetrina": Ein Blick in die Toskana

44 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Einen Blick in die Toskana verspricht Maximilian, der zusammen mit seiner Mutter Heike das "Vetrina" in der Kölner Innenstadt betreibt. Mit gehobener italienischer Küche will sich Max die Gunst der Mitstreiter erkochen. Aber werden sich die Gäste in die Toskana versetzt fühlen?

Alle verfügbaren Folgen