Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 26.02.2024
44 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Auftakt in eine neue Woche in Wiesbaden. Den Anfang macht Mehdi auf einem Golfplatz unweit von Wiesbaden. Der Gastronomieleiter und Küchenchef des Lokals bietet hier eine Mischung aus Klassikern und gehobenen deutschen Gerichten mit orientalischen Einflüssen an. Ob er damit bei seinen Mitstreitern punkten kann?

