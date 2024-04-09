Weltoffenheit im "Freienwill-Krug" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.04.2024: Weltoffenheit im "Freienwill-Krug"
Folge vom 09.04.2024
Am Dienstag lädt Ingo in den "Freienwill-Krug" ein. Mit Weltoffenheit und 30-jähriger Gastronomie-Erfahrung will er sich heute den Sieg holen. In seinem Lokal bietet Ingo nicht nur regionale Klassiker an, auch international inspirierte Gerichte finden sich auf der Karte wieder. Die Ideen zu diesen Gerichten bringt er von seinen Reisen mit. Aber kommt die Mischung auch bei der Konkurrenz gut an?
