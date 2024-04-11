"Gudlak Restaurant": Leckeres Essen und beste Sicht auf die Ostsee Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.04.2024: "Gudlak Restaurant": Leckeres Essen und beste Sicht auf die Ostsee
Folge vom 11.04.2024
Ab 12
Direkt an der Flensburger Förde liegt das "Gudlak Restaurant". Mit bester Sicht auf den Strand lädt der souveräne Geschäftsleiter Julian seine Gäste in das stylische Lokal ein. Er präsentiert seinen Gästen die kulinarische Vielfalt der europäisch-asiatischen Küche, während sie den Blick auf die Ostsee genießen können. Kann ihm dieses Angebot auch den Siegerteller bescheren?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
12
