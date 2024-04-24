Ich bin so frey - "Fleischlos aber nicht Chancelos!"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.04.2024: Ich bin so frey - "Fleischlos aber nicht Chancelos!"
Das Bergfest der Woche findet in Landau statt. Janine lädt in ihr durch und durch veganes Restaurant ein. Küchenchef Alex wird in der Küche kreativ und zaubert den vier eingefleischten Mitstreitern einige seiner ausgefallensten Kreationen auf den Teller. Wird sich Janine gegen die vier durchsetzen können?
