Folge vom 26.04.2024: Gehobene Küche im Restaurant SO
Folge vom 26.04.2024
Der Abschluss der Woche findet im "Restaurant SO" in Weinheim statt. Inhaber und Küchenchef Lukas hat neben der Auszeichnung durch den Gault Millau schon viele weitere erhalten. Mit deutscher und internationaler Küche möchte er in dieser Woche auch den "Sieger-Teller" gewinnen. Wird er die nötigen Punkte dazu aus seinen Mitstreitern herauskitzeln können?
