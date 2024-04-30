Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Am zweiten Tag geht es zu Ann-Kathrin nach Rheinberg ins Restaurant "Ossenberger PEPPERPOT". Das Restaurant ist das erste glutenfreie Restaurant in Nordrhein-Westfalen. Hier wird auf die Allergien und Unverträglichkeiten der Gäste besondere Rücksicht genommen. Kann sie mit ihrem besonderen Konzept punkten oder fehlt vielleicht das gewisse Etwas?

