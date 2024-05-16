International Tapas im "Campus Garden"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.05.2024: International Tapas im "Campus Garden"
44 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Die zweite Stephanie der Runde leitet wohl das modernste und neueste Lokal der Woche. Das Restaurant "Campus Garden" ist Teil des neuen Heilbronner Bildungscampus. Hier hat sie als Geschäftsleiterin das Zepter in der Hand. Umgeben von Hörsälen und vielen Studierenden wird hier ein Konzept mit internationalen Tapas angeboten. Ambiente und Tellersprache wecken gewisse Erwartungen, aber wird sie diese auch erfüllen?
