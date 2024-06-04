Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Sportgaststätte, die keine ist: Begeistert die Westerberg-Stub'n?

Kabel EinsFolge vom 04.06.2024
44 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12

An Tag zwei verschlägt es die Mitstreiter zu Otto nach Moosburg an der Isar. In der "Westerberg-Stub'n" bietet der gelernte Koch seinen Gästen den Ausblick auf einen Tennisplatz. In der Küche gibt Otto den Ball an seine Frau Martina ab, die Gerichte der bayerischen Wirtshausküche zubereitet. Können sie den Sieg gemeinsam nach Hause holen oder schlagen sie den Ball ins Aus?

