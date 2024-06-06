Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Heute geht es für die Runde auf die Insel, nämlich auf die "Mühleninsel" in Landshut. Das "Rauchensteiner" bietet den Gästen internationale Fusionsküche und bayerische Schmankerl. Der bodenständige Küchenchef Hakan will die anderen Teilnehmer mit gehobenem Ambiente und guter Küche überzeugen, aber kann er die Erwartungen der Mitstreiter erfüllen oder hat er zu viel versprochen?

