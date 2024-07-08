Italienische Küche und selbst geschossenes Wild im "Da Capo"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.07.2024: Italienische Küche und selbst geschossenes Wild im "Da Capo"
Folge vom 08.07.2024
Diese Woche geht es ins Schwabenländle. Der erste Gastgeber ist Luca mit dem "Da Capo" in Stuttgart. Seit knapp zwei Jahren betreibt der junge Inhaber das italienisch-mediterrane Restaurant. Da Luca aber zudem Jäger ist, bietet er seinen Gästen auch selbstgeschossenes Wild an. Ob er mit dieser interessanten Kombination punkten kann?
