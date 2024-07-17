Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Restaurant Grebiner Krug" gibt es Essen so wie früher bei Mutter

Kabel Eins
Folge vom 17.07.2024
Im "Restaurant Grebiner Krug" gibt es Essen so wie früher bei Mutter

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.07.2024: Im "Restaurant Grebiner Krug" gibt es Essen so wie früher bei Mutter

44 Min.
Folge vom 17.07.2024
Ab 12

Zum Bergfest der Woche geht es nach Grebin zu Gastro-Urgestein Dieter. Der Inhaber des Restaurants "Grebiner Krug" arbeitet selbst im Service. Als waschechter Schleswig-Holsteiner bietet er regionale Küche mit gutbürgerlichen Klassikern an. Sein Gastraum bietet einen Mix aus moderner und uriger Atmosphäre und in der Küche steht ein "Vater-Sohn-Gespann". Wird Dieter mit seinem Lokal den Wochensieg erreichen oder wird die Kritik-Keule geschwungen?

