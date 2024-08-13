Schafft die Brasserie im Jägerhof den Spagat zwischen Tradition und Moderne?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.08.2024: Schafft die Brasserie im Jägerhof den Spagat zwischen Tradition und Moderne?
Am Dienstag geht es raus aus Münster ins 40 Kilometer entfernte Coesfeld. Hier lädt Michaela in ihre "Brasserie im Jägerhof" ein. Das Traditionshaus wurde von ihr und ihrem Mann im Jahr 2022 renoviert und erstrahlt nun im neuen Glanz. Die Geweihe aus alter Zeit hängen noch, aber das Ambiente ist in der Neuzeit angekommen. Wie viel Frankreich nun im alten Jägerhof steckt, wird sich zeigen.
