Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.09.2025: Finaltag: Hausgemachte Pizza in der "Trattoria Da Rocco"
45 Min. Ab 12
Zum großen Finale lädt Gastgeber Rocco in seine "Trattoria Da Rocco" in Ennepetal. Italienisches Lebensgefühl, familiäre Atmosphäre und traditionell-handwerkliche Küche stehen hier im Mittelpunkt. Mit hausgemachter Pizza und charmanter Gastgeber-Mentalität will Rocco die Woche für sich entscheiden. Am Ende fällt der Spitzenkoch sein Urteil: Wer gewinnt die Ennepe-Ruhr-Woche?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
