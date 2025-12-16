Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"

Kabel EinsFolge vom 16.12.2025
Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"

Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 16.12.2025: Robin Pietschs Lieblingsrestaurant in seiner Heimat: "Orchidea Huong"

45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12

Am zweiten Tag öffnet das „Orchidea Huong“ in Wernigerode seine Türen. Profi-Koch Robin Pietsch war hier schon oft zu Gast – es ist sein Lieblingsrestaurant in seiner Heimatstadt. Hier vereinen sich vietnamesische und japanische Küche unter einem Dach. Begeistert die kunstvoll servierte asiatische Küche die Konkurrenz genauso sehr wie den Profi?

Alle verfügbaren Folgen