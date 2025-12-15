Wochenstart in "Leo's Restaurant"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.12.2025: Wochenstart in "Leo's Restaurant"
Folge vom 15.12.2025
Zum Wochenstart geht es nach Braunlage, wo Gastgeber Meik in "Leo's Restaurant" seine Konkurrenz mit einer kreativen Crossover-Küche beeindrucken möchte. Dabei kombiniert er regionale Produkte raffiniert mit internationalen Aromen. Gelingt ihm damit der perfekte Start in die Woche?
