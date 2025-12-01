Zur Wochenmitte im "KIKU by Jan Fribus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.12.2025: Zur Wochenmitte im "KIKU by Jan Fribus"
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Zur Wochenmitte führt die Reise nach Quedlinburg, wo Gastgeber Felix im „KIKU by Jan Fribus“ gemeinsam mit Küchenchef Jan europäisch-asiatische Fusionsküche präsentiert. Klassische Gerichte erhalten hier einen eigenen Twist. In Robin Pietschs Heimat sind die Erwartungen in dieser Woche besonders hoch – kann das „KIKU“ da mithalten?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
