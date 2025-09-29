Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 29.09.2025
45 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

Im "Steakhaus Passage Stube" in Langenfeld beginnt die Woche unter dem Motto "Grill Spezial" - mit Leidenschaft, Herzlichkeit und einem starken Team. Bei Anabela und Ervin trifft echte Gastfreundschaft auf geballte Grillkompetenz. Doch kann ihr Feuer auch die Konkurrenz entfachen?

