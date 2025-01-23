Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Internationale Küche im "Restaurant SIXTHY THREE / 63"

Kabel EinsFolge vom 23.01.2025
Internationale Küche im "Restaurant SIXTHY THREE / 63"

Internationale Küche im "Restaurant SIXTHY THREE / 63"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 23.01.2025: Internationale Küche im "Restaurant SIXTHY THREE / 63"

45 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Am vorletzten Tag geht es nach Boltenhagen ins "Sixty Three" mit internationaler Küche. Tagsüber gibt es bodenständige Gerichte wie Currywurst, doch am Abend kommen Feinschmecker auf ihre Kosten, unter anderem mit Spezialitäten wie Dry Aged Steaks. Küchenchef Thomas bringt jahrzehntelange Expertise und ein unerschütterliches Selbstvertrauen mit. Wie steht die Konkurrenz zu dem Konzept?

Alle verfügbaren Folgen