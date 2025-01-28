"Umami" - Der fünfte GeschmacksinnJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.01.2025: "Umami" - Der fünfte Geschmacksinn
45 Min. Ab 12
Roland ist der Gastgeber am zweiten Tag: Umami leitet sich vom fünften Geschmacksinn ab und bedeutet wohlschmeckend. Die Gäste sollen mit internationalen Speisen von Koch Pepé und gehobener Atmosphäre im Restaurant verzaubert werden. Ist der Name des Lokals hier Programm?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
