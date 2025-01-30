"Die Zwillinge 1983" - "Essen bei Freunden"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.01.2025: "Die Zwillinge 1983" - "Essen bei Freunden"
45 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
2023 eröffnete Florian sein eigenes Lokal, "Die Zwillinge 1983", im Haveltreff Hotel zusammen mit Zwilling Julian. Das Konzept des Restaurants? "Essen bei Freunden" - eine Mischung aus regionaler Küche mit französischen Einflüssen. Wie wird es der Konkurrenz schmecken?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
