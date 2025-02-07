Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 07.02.2025
45 Min.
Ab 12

Finale in Monheim! Am letzten Tag führt die kulinarische Reise ins Restaurant "Ferber", einem echten Geheimtipp für Feinschmecker. Gastgeber Florian hat über Umwege in die Gastronomie gefunden. Als ursprünglicher Metzger vereint er heute handwerkliches Können mit seiner Leidenschaft für hochwertige, regionale Produkte. Aber hat er auch das nötige Feingespür, um sich den Sieg zu sichern?

