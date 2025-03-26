Gehobene regionale Küche im Lokal "Schützen", DonaueschingenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.03.2025: Gehobene regionale Küche im Lokal "Schützen", Donaueschingen
Folge vom 26.03.2025
Das Bergfest wird bei Marco in Donaueschingen gefeiert. Hier lädt er seit Sommer 2023 ins Restaurant "Schützen" ein und verzaubert seine Gäste mit gehobener regionaler Küche. Wird dem gelernten Koch das auch bei dem Profi und seinen Mitstreitern gelingen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
