Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 04.04.2025
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

45 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Am Finale besuchen die Mitstreiter Markus im Restaurant "Die Stiege". Der gelernte Koch bietet seit Winter 2023 die italienische und deutsche Küche in Essen an. Besonders wichtig sind ihm die kreativen Ideen in der Menügestaltung - ob seine Mitstreiter diese Kulinarik zu schätzen wissen?

