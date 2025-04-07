Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.04.2025
45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Wochenauftakt in Kassel! Sebastian lädt am ersten Tag in sein Lokal "MooN food & bar" ein, wo amerikanische und deutsche Küche serviert wird. Hier werden seit 2018 neben Klassikern wie Burgern und Hotdogs auch Schnitzel oder süß-herzhafte Waffeln angeboten. Wird ihm der perfekte Start in die Woche gelingen?

