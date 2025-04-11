Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 11.04.2025
Folge vom 11.04.2025: Variationen des Klassikers im "Schnitzelhaus Fulda Terrassen"

45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Finaltag in Kassel! Mark lädt ins "Schnitzelhaus Fulda Terrassen" ein, wo der Name auch Programm ist. Hier zaubert er seit 2012 zahlreiche und einzigartige Variationen des Klassikers. Am Ende der Woche gibt es natürlich auch noch die Punkte von Profi-Koch Christian Henze. Wer holt sich den Wochensieg?

