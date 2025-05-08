Authentisch mexikanisch im "Casa Azteca"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.05.2025: Authentisch mexikanisch im "Casa Azteca"
45 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Susjanna setzt am vierten Tag auf Würze in Wiesbaden. Seit 2014 zaubern sie und ihre Köche den Gästen mit authentischem mexikanischem Essen ein Lächeln ins Gesicht - nach traditioneller Art und ohne Tex-Mex! Wird es ihren Mitstreitern im "Casa Azteca" heute zu scharf?
