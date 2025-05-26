Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Fine-Dining im "The Bollicine"

Kabel EinsFolge vom 26.05.2025
Fine-Dining im "The Bollicine"

Fine-Dining im "The Bollicine"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.05.2025: Fine-Dining im "The Bollicine"

45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Wochenauftakt in Dresden: Am ersten Tag lädt Francesco in sein Restaurant "The Bollicine" ein. Zentral gelegen bietet Francesco seinen Gästen hier nicht nur einen spektakulären Blick auf den Dresdner Zwinger, sondern auch die Aussicht auf italienischen Fine-Dining-Genuss. Wird ihm der perfekte Start in die Woche gelingen?

Alle verfügbaren Folgen