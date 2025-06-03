Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.06.2025: Musikalisch wie kulinarisch im "Ristorante Da Angelo"
44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Rosario öffnet am zweiten Tag die Türen zu seinem "Ristorante Da Angelo" in Würselen. Das familiengeführte Traditionslokal serviert seit 2024 die sizilianische Küche. Mit Herz und Leidenschaft packt die ganze Familie an. Wird die Konkurrenz ein authentisches Italien auf dem Teller erleben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins