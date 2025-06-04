Das Beste aus beiden Welten: Das "Nudel & Holz" oder das "Pizza & Stein"?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.06.2025: Das Beste aus beiden Welten: Das "Nudel & Holz" oder das "Pizza & Stein"?
44 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Bergfest in Düren bei Gastgeber Mats mit einem etwas anderen Konzept: Zwei Restaurants, direkt nebeneinander - und das Beste: Egal, in welchem Lokal man sitzt, die Leckereien kommen aus beiden Küchen auf den Tisch. Entscheidet sich die Konkurrenz für das "Nudel & Holz" oder das "Pizza & Stein" - und geht das Konzept auf?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen