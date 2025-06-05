Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 05.06.2025
Folge vom 05.06.2025: Typisch japanische Ramen im "Fuji No Hana"

45 Min.
Ab 12

Frauenpower am vierten Tag: Teying möchte die Männerrunde mit ihrem Restaurant "Fuji No Hana" aufmischen. Ihr Sohn zaubert in der Küche japanische Speisen, die den Gast auf eine kulinarische Reise führen. Wird sich die Konkurrenz darauf einlassen und die Reise mitgehen?

