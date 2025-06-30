Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenstart im "Kaiserhof Herten": Hier wird auch gelehrt

Kabel EinsFolge vom 30.06.2025
Wochenstart im "Kaiserhof Herten": Hier wird auch gelehrt

Wochenstart im "Kaiserhof Herten": Hier wird auch gelehrtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.06.2025: Wochenstart im "Kaiserhof Herten": Hier wird auch gelehrt

44 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Zum Wochenstart sorgt Gastgeber Dirk persönlich für kulinarischen Genuss. Im "Kaiserhof Herten" kommen Liebhaber der deutsch-mediterranen Küche auf ihre Kosten - von Bruschetta bis Steak. Was er einst selbst erlernte, gibt er heute als Ausbilder weiter. Bleibt nur die Frage: Kann selbst die Konkurrenz noch etwas von ihm lernen?

Alle verfügbaren Folgen