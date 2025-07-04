Finaltag mit traditioneller türkischer Küche im "Meydan"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.07.2025: Finaltag mit traditioneller türkischer Küche im "Meydan"
45 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Finaltag in Gladbeck - Mahmout bittet zu Tisch in sein Restaurant "Meydan". Traditionelle türkische Küche, hausgemachtes Fladenbrot und Fleisch vom Holzkohlegrill, verfeinert mit eigenen Gewürzmischungen, stehen bereit. Am Ende der Woche gibt es natürlich auch noch die Punktevergabe des Profi-Kochs. Wer holt den Wochensieg für das Ruhrgebiet?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
