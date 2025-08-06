"La Pappa": Authentische italienische KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.08.2025: "La Pappa": Authentische italienische Küche
45 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12
Im Herzen von Cala d'Or begrüßt Küchenchef Nino seine Gäste im "La Pappa". Das charmante italienische Restaurant bietet hausgemachte Pasta und Pizza, zubereitet mit traditionellen Rezepten und frischen Zutaten. Wird er mit seiner authentischen italienischen Küche die Konkurrenz überzeugen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen