"Le Petit Wayang": Indonesisch-französische FusionJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.07.2025: "Le Petit Wayang": Indonesisch-französische Fusion
45 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Halbzeit in Nürnberg - diesmal geht es zu Frank in sein Restaurant und Café "Le Petit Wayang". Hier vereint sich authentische indonesische Küche mit raffinierten französischen Akzenten - unverblümt, charakterstark und garantiert nicht angepasst. Ein aromatischer Ausflug - doch wird er gelingen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins