Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.08.2025: Wochenstart im "Haus der Weine" mit badischer und böhmischer Küche
45 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
Die neue Woche beginnt im Herzen der Meersburger Altstadt, wo Gastgeber Oli seine Gäste mit Herzlichkeit willkommen heißt. In seinem "Haus der Weine" dreht sich alles um eine raffinierte Kombination aus badischer und böhmischer Küche. Mit diesem Genusskonzept möchte Oli seine Konkurrenten überzeugen. Gelingt ihm zum Auftakt ein kulinarischer Volltreffer?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
