Tochter-Vater-Duo im "Gasthaus Seeblick"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.08.2025: Tochter-Vater-Duo im "Gasthaus Seeblick"
45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Gemeinsam mit ihrem Vater Robert führt Tamara das ,,Gasthaus Seeblick'' in Hagnau. Mit ihrer kreativen Crossover-Küche und einem der wohl schönsten Ausblicke der Region möchte die ambitionierte Gastgeberin den Sieg nach Hause holen. Jetzt muss sie nur noch beweisen, dass ihre Gerichte jeden Punkt wert sind ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen