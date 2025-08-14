Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"

Kabel Eins
Folge vom 14.08.2025
Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"

Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.08.2025: Hier scheint die griechische Sonne: "Aubach Restaurant & Sportsbar"

45 Min.
Ab 12

Die griechische Sonne scheint am vorletzten Tag über Frickingen und Gastgeberin Amalia empfängt ihre Gäste mit ebenso viel Wärme. Gemeinsam mit ihrem Mann Anestis führt sie das "Restaurant & Sportsbar Aubach": Hier wird nicht nur gekocht, sondern auch viel gelacht. Ob Amalia mit ihrer charmanten und lebensfrohen Art auch die Herzen der Konkurrenz erobern kann?

