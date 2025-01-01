Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"St. Peter 803", Salzburg

44 Min.Ab 6

Wochenauftakt im herrlichen Salzburg! Welcher Ort wäre dafür besser geeignet als das älteste Gasthaus Europas? Dieses einmalige Haubenrestaurant unter der Führung von Gastgeberin Veronika Kirchmair legt die Messlatte in allen Bereichen ganz weit oben an. Doch wird die charmante Wirtin ihrem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden können?

