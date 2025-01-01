Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Weinhaus Engel", Grolsheim

44 Min.Ab 6

Ein echter Geheimtipp! Knapp 30 Minuten westlich von Mainz liegt der kleine Ort Grolsheim. Hier betreibt der gelernte Winzer Andreas Engel (55) sein "Weinhaus Engel". Von außen noch unscheinbar, doch beim Betreten ein echter Hingucker. Rheinhessische und mediterrane Gourmet-Landhausküche wird hier angeboten. Ein Mix, den Profikoch Mike Süsser genau unter die Lupe nimmt.

