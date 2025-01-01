Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Enoteca Breisach", Breisach
44 Min.
Der gebürtige Italiener Roberto Semeraro (39) betreibt in dem kleinen Örtchen Breisach seine "Enoteca". Die aus Italien stammende Kombination aus gehobenem Weinhandel und Feinkostgeschäft sieht man hier nicht ganz so oft. Angeboten wird den Gästen hier traditionelle italienische Küche. Alles regional und frisch. Kann Roberto sich zur Wochenmitte auch den Wochensieg holen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
