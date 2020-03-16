Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Männer Metzger" sind natürlich auch Frauen willkommen

Kabel EinsFolge vom 16.03.2020
Im "Männer Metzger" sind natürlich auch Frauen willkommen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 16.03.2020: Im "Männer Metzger" sind natürlich auch Frauen willkommen

44 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 6

"Mein Lokal, Dein Lokal" zu Gast in Aachen und Umgebung: Der "MÄNNER METZGER" ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. In Heinsberg empfängt Gastgeber Stefan die Mitstreiter in einer stylischen Metzgerei mit Restaurantbereich. Stefan und sein Team möchten mit Nachhaltigkeit und Spitzenqualität punkten. Beschert ihm das kreative und durchdachte Konzept einen Auftakt nach Maß?

