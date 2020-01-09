Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"

Kabel EinsFolge vom 09.01.2020
Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"

Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.01.2020: Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"

44 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 6

Gastgeber Thorsten Friedrichs und sein Team begrüßen Mike Süsser heute in Krefeld. Das Lokal bietet eine regionale und saisonale Küche mit kreativer Note. Der engagierte Küchenchef steht voll hinter seinem Konzept und ist Gastronom aus Leidenschaft. Reicht es für den Wochensieg?

Alle verfügbaren Folgen