Essen wie bei Oma im "Zunfthaus 383"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.04.2020: Essen wie bei Oma im "Zunfthaus 383"
44 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 6
Wochenfinale in Brandenburg! Es geht nach Fürstenwalde/Spree, zum gelernten Koch und Gastgeber André. Hinter dem Zusatz "383" versteckt sich tatsächlich die Breite des Lokals! Und auf diesen knapp vier Metern wollen André und sein Team mit ehrlicher Küche auf ganzer Linie überzeugen. Reicht es für den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins