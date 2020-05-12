Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 12.05.2020
44 Min.Folge vom 12.05.2020Ab 6

Weiter geht es in Herne, wo der 44-Jährige Hotelfachmann Hendrik in seine "Gute Stube" lädt. Im gehobenen Ambiente kredenzt das Team rund um den Küchenchef Thorsten Brodal gehobene Küche. Winkt der goldene Teller?

